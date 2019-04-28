В Мексике перевернулся автобус, более 10 погибших

Глава службы экстренной помощи муниципалитета Сакетекас Мосесс Виллагран сообщил, что на севере Мексики, в штате Сакатекас перевернулся автобус с пассажирами, что привело к гибели по меньшей мере 14 человек, еще 18 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frontera.

Виллагран рассказал, что автобус перевозил около 40 пассажиров из Мехико в северный город Торреон.

"Внутри автобуса все еще есть три тела, но, возможно, под ним может быть больше людей", - рассказал глава службы экстренной помощи.

Также он добавил, что по предварительным данным авария быва вызвана засыпанием водителя.

Сообщается, что среди раненных присутствует 5 человек с гуманитарными визами, которые выдаются мексиканским правительством тем, кто чаще всего пытается достичь Соединенных Штатов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Мексике в пропасть упал грузовик с мигрантами, погибло более 20 человек. ДТП произошло в районе муниципалитета Сойяло, примерно в 40 километрах от столицы штата, где грузовик упал в овраг глубиной около 10 метров.