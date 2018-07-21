У Мексиці пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, 13 загиблих

Також у ДТП в Мексиці поранення отримали 8 осіб

У Мексиці в результаті зіткнення пасажирського автобуса і вантажівки загинули 13 осіб. Про це повідомляє видання Milenio.

Як повідомляється, ДТП в Мексиці сталася на 17-му км траси Мехіко-Пачука. Відзначається, що за попередніми даними у мікроавтобуса відмовили гальма і він на великій швидкості врізався у припарковану на узбіччі вантажівку.

В результаті зіткнення на місці аварії загинули 12 людей, ще одна жінка померла в лікарні.

Через аварію траса була частково перекрита, на місці працює поліція і медики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 20 липня, в результаті ДТП в Хмельницькій області загинули 3 людини, в тому числі одна дитина.