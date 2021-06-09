В Мексике обрушилась шахта: никто из горняков не выжил

В результате обрушения шахты районе Мускис в штате Коауила на севере Мексики погибли семь человек. Спасатели достали на поверхность тела четверых горняков, троих обнаружили под завалами.

Обрушение породы в шахте произошло 4 июня, по предварительным данным, из-за наводнения. В этот момент под землей находились семь горняков. Никто из них не выжил. Тела четверых шахтеров были доставлены спасателями на поверхность. Еще три тела обнаружены под завалами.

В поисково-спасательной операции власти задействовали десятки человек. Окончательные данные о причинах обрушения шахты пока не обнародованы.