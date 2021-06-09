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В Мексике обрушилась шахта: никто из горняков не выжил

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате обрушения шахты районе Мускис в штате Коауила на севере Мексики погибли семь человек. Спасатели достали на поверхность тела четверых горняков, троих обнаружили под завалами.

Об этом сообщил телеканал Televisa.

Обрушение породы в шахте произошло 4 июня, по предварительным данным, из-за наводнения. В этот момент под землей находились семь горняков. Никто из них не выжил. Тела четверых шахтеров были доставлены спасателями на поверхность. Еще три тела обнаружены под завалами.

В поисково-спасательной операции власти задействовали десятки человек. Окончательные данные о причинах обрушения шахты пока не обнародованы.

Напомним, в мае в израильском городе Гиват-Зеэв обрушилась трибуна в синагоге. В результате происшествия пострадали более 200 человек.

Отметим, в столице Мексике - Мехико - обрушился метромост. Пострадали около 30 человек. Один из них скончался в больнице.

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