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В Мексике у границы с США обнаружили 42 тела

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 15:04
В Мексике у границы с США обнаружили 42 тела
Фото: место находки (oag.ca.gov)

Проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей

В Мексике вблизи курортного города Пуэрто-Пеньяско в штате Сонора к югу от границы с США группа Madres Buscadoras de Sonora обнаружила могилу с останками не менее 42 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как сообщается, 24 октября поисковики обнаружили 12 скелетов в одежде и одно разлагающееся тело в яме в пустыне у Калифорнийского залива. На следующий день число погибших возросло до 27, а к субботе, 26 октября, общее число достигло 42.

На данным момент проводится экспертиза для определения пола и идентификации личностей. По крайней мере два тела могли принадлежать женщинам.

Полицейские расследования, которые проводятся не надлежащим образом, привели к образованию групп добровольцев и их последующему обнаружению массовых захоронений и могильников во многих частях Мексики.

Напомним, в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Погибшие были гражданами КНР. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

Также 25 октября в Великобритании задержали двоих подозреваемых по делу о гибели 39 мигрантов в грузовике. Они задержаны по подозрению в торговле людьми и по подозрению в убийстве 39 человек. Всегоправохранители задержали пять подозреваемых по этому делу.

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