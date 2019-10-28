У Мексиці біля кордону з США виявили тіла 42

Фото: місце знахідки (oag.ca.gov)

Проводиться експертиза для визначення статі та ідентифікації осіб

У Мексиці поблизу курортного міста Пуерто-Пеньяско в штаті Сонора на південь від кордону з США група Madres Buscadoras de Sonora виявила могилу з останками не менше 42 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як повідомляється, 24 жовтня пошуковці виявили 12 скелетів в одязі і одне разлагающееся тіло в ямі в пустелі Каліфорнійського затоки. На наступний день кількість загиблих зросла до 27, а до суботи, 26 жовтня, загальне число досягло 42.

Два тіла - в стані розкладу, що вказує на їх недавнє поховання, а більшість останків - скелети.

На даний момент проводиться експертиза для визначення статі та ідентифікації особистостей. Принаймні два тіла могли належати жінкам.

Поліцейські розслідування, які проводяться не належним чином, привели до утворення груп добровольців і їх подальшого виявлення масових поховань і могильників у багатьох частинах Мексики.

Нагадаємо, в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Загиблі були громадянами КНР. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері було -25 градусів. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.

Також 25 жовтня у Великобританії затримали двох підозрюваних у справі про загибель 39 мігрантів у вантажівці. Вони затримані за підозрою в торгівлі людьми і за підозрою у вбивстві 39 осіб. Всегоправохранители затримали п'ятьох підозрюваних у цій справі.