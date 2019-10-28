У Мексиці біля кордону з США виявили тіла 42

Проводиться експертиза для визначення статі та ідентифікації осіб
У Мексиці поблизу курортного міста Пуерто-Пеньяско в штаті Сонора на південь від кордону з США група Madres Buscadoras de Sonora виявила могилу з останками не менше 42 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Як повідомляється, 24 жовтня пошуковці виявили 12 скелетів в одязі і одне разлагающееся тіло в ямі в пустелі Каліфорнійського затоки. На наступний день кількість загиблих зросла до 27, а до суботи, 26 жовтня, загальне число досягло 42.
На даний момент проводиться експертиза для визначення статі та ідентифікації особистостей. Принаймні два тіла могли належати жінкам.
Поліцейські розслідування, які проводяться не належним чином, привели до утворення груп добровольців і їх подальшого виявлення масових поховань і могильників у багатьох частинах Мексики.
Нагадаємо, в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Загиблі були громадянами КНР. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері було -25 градусів. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.
Також 25 жовтня у Великобританії затримали двох підозрюваних у справі про загибель 39 мігрантів у вантажівці. Вони затримані за підозрою в торгівлі людьми і за підозрою у вбивстві 39 осіб. Всегоправохранители затримали п'ятьох підозрюваних у цій справі.