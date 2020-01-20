К мексиканской границе движется караван мигрантов из Гватемалы

Караван мигрантов собирается на границе Гватемалы, чтобы массово въехать в Мексику. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Мигранты - жители Центральной Америки, которые собрались на границе Гватемалы и Мексики в воскресенье, 19 января, чтобы в начале понедельника массово пересечь страну. Это может стать серьезным испытанием для обязательства мексиканского правительства удовлетворить требования США по сдерживанию потоков мигрантов.

Ранее президент Дональд Трамп пригрозил нанести экономический ущерб Мексике и странам Центральной Америки, если они позволят большому количеству людей добраться до границы с США.

Небольшие группы мигрантов пересекли мост из Текун-Умани, Гватемала, в Сьюдад-Идальго, Мексика, в субботу после того, как мексиканские национальные гвардейцы отразили попытку некоторых центральноамериканцев прорваться через пограничные ворота.

После этого большинство мигрантов отошли обратно, чтобы дождаться прибытия большего количества путешественников позади них в надежде, что у них будет больше шансов продвинуться в одном караване.

Мигранты хотят попытаться массово въехать в Мексику около 5 часов утра в понедельник, надеясь, что власти позволят им пройти, чтобы избежать столкновений.

"Если мы пересечем в одиночку, они нас поймают, и все жертвы, которые мы принесли, чтобы попасть сюда, будут напрасными", - сказал один из мигрантов.

Правительство Гватемалы говорит, что со среды по меньшей мере 4000 человек прибыли из Гондураса. Это самая большая волна с тех пор, как три правительства Центральной Америки подписали соглашения с администрацией Трампа, обязывающие их брать на себя больше ответственности за работу с мигрантами.

До сих пор мексиканские власти контролировали границу более успешно, чем в конце 2018 года, когда большой караван людей пытался прорваться на том же перекрестке. Многие позже перешли в Мексику через реку Сушиат, разделяющую две страны.

Министерство внутренних дел заявило, что Мексика предлагает мигрантам работу на юге, но тем, кто ее не принимает или не ищет убежища, не будет выдан пропуска в США.

Напомним, ранее об отказе принимать беженцев заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отметил, что его страна сделала уже "более чем достаточно для мигрантов".