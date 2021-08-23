В Мексиканском заливе вспыхнула нефтяная платформа: есть жертва и пострадавшие

На нефтяной платформе KU-Alfa компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв, а после него возник пожар. В результате инцидента один работник погиб, еще ряд получили ожоги и ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании Pemex.
Указано, что пожар удалось локализовать, а пострадавшим уже оказывается помощь.
Компания опубликовала отчет о состоянии работников, находившихся на момент инцидента на платформе. Сейчас известно о:
В компании добавляют, что в настоящее время проводится поиск пропавших без вести сотрудников, а также проводится оценка нанесенного ущерба.
На опубликованных в сети кадрах видно, как в результате пожара в небо поднимается густой черный дым.