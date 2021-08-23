UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Мексиканском заливе вспыхнула нефтяная платформа: есть жертва и пострадавшие

Автор: Мария Кучерявец

На нефтяной платформе KU-Alfa компании Pemex в Мексиканском заливе произошел взрыв, а после него возник пожар. В результате инцидента один работник погиб, еще ряд получили ожоги и ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании Pemex.

Указано, что пожар удалось локализовать, а пострадавшим уже оказывается помощь.

Компания опубликовала отчет о состоянии работников, находившихся на момент инцидента на платформе. Сейчас известно о:

  • работники Petrоleos Mexicanos - 3 раненых, 1 человек с нервным срывом, 1 - погиб;
  • работники компании Cotemar - 3 человек получили травмы и 3 пропали без вести;
  • работники фирмы по контролю условий и добропорядочности - 2 пропавших без вести.

В компании добавляют, что в настоящее время проводится поиск пропавших без вести сотрудников, а также проводится оценка нанесенного ущерба.

На опубликованных в сети кадрах видно, как в результате пожара в небо поднимается густой черный дым.


Читайте РБК-Украина в Google News
НефтьПожарВзрывМексиканский залив