В Мексиканском заливе вспыхнула нефтяная платформа: есть жертва и пострадавшие

Указано, что пожар удалось локализовать, а пострадавшим уже оказывается помощь.

Компания опубликовала отчет о состоянии работников, находившихся на момент инцидента на платформе. Сейчас известно о:

работники Petrоleos Mexicanos - 3 раненых, 1 человек с нервным срывом, 1 - погиб;

работники компании Cotemar - 3 человек получили травмы и 3 пропали без вести;

работники фирмы по контролю условий и добропорядочности - 2 пропавших без вести.

В компании добавляют, что в настоящее время проводится поиск пропавших без вести сотрудников, а также проводится оценка нанесенного ущерба.

На опубликованных в сети кадрах видно, как в результате пожара в небо поднимается густой черный дым.



