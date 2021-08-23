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В Мексиканській затоці спалахнула нафтова платформа: є жертва та постраждалі

Автор: Марія Кучерявець

На нафтовій платформі KU-Alfa компанії Pemex в Мексиканській затоці стався вибух, а після нього виникла пожежа. Внаслідок інциденту один працівник загинув, ще низка отримали опіки та поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії Pemex.

Вказано, що пожежу вдалося локалізувати, а постраждалим вже надається допомога.

Компанія опублікувала звіт про стан працівників, які перебували на момент інциденту на платформі. Наразі відомо про:

  • працівники Petrоleos Mexicanos - 3 поранених, 1 людина з нервовим зривом, 1 - загинула;
  • працівники компанії Cotemar - 3 людей отримали травми та 3 зникли безвісти;
  • працівники фірми з контролю умов та доброчесності - 2 зниклих безвісти.

У компанії додають, що на даний час проводиться пошук зниклих безвісти співробітників, а також проводиться оцінка нанесеного збитку.

На опублікованих в мережі кадрах видно, як в результаті пожежі в небо підіймається густий чорний дим.


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НафтаПожежаВибухМексиканська затока