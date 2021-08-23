В Мексиканській затоці спалахнула нафтова платформа: є жертва та постраждалі

На нафтовій платформі KU-Alfa компанії Pemex в Мексиканській затоці стався вибух, а після нього виникла пожежа. Внаслідок інциденту один працівник загинув, ще низка отримали опіки та поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії Pemex.
Вказано, що пожежу вдалося локалізувати, а постраждалим вже надається допомога.
Компанія опублікувала звіт про стан працівників, які перебували на момент інциденту на платформі. Наразі відомо про:
У компанії додають, що на даний час проводиться пошук зниклих безвісти співробітників, а також проводиться оцінка нанесеного збитку.
На опублікованих в мережі кадрах видно, як в результаті пожежі в небо підіймається густий чорний дим.