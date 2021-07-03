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В Мексиканском заливе потушили пожар на подводном трубопроводе

Автор: Даша Харченко

Утечку на нефтепроводе мексиканской компании Pemex в Мексиканском заливе устранили. Причина инцидента была вызвана неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Pemex, на полное тушение пожара потребовалось более пяти часов. Компания добавила, что расследует причины возгорания.

Как отмечается, из-за аварии загорелась поверхность океана. При этом глава мексиканского регулятора безопасности нефти ASE заявил, что инцидент "не привел к разливу нефти".

Сообщается, что турбомашины действующих производственных мощностей пострадали от грозы и проливных дождей. Рабочие компании использовали азот для тушения пожара.

Возгорание произошло из-за утечки на глубине 78 м.

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Мексикамексиканский залив