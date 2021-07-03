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У Мексиканській затоці загасили пожежу на підводному трубопроводі

Автор: Даша Харченко

Витік на нафтопроводі мексиканської компанії Pemex в Мексиканській затоці усунули. Причина інциденту була викликана несправністю одного з клапанів на глибині близько 80 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Pemex, на повне гасіння пожежі знадобилося більше п'яти годин. Компанія додала, що розслідує причини загоряння.

Як зазначається, через аварію загорілася поверхня океану. При цьому глава мексиканського регулятора безпеки нафти ASE заявив, що інцидент "не призвів до розливу нафти".

Повідомляється, що турбомашини діючих виробничих потужностей постраждали від грози і проливних дощів. Робочі компанії використовували азот для гасіння пожежі.

Займання сталося через витік на глибині 78 м.

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Мексикамексиканский залив