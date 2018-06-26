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В мексиканском Окампо допрашивают всех полицейских по делу об убийстве кандидата в мэры

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 14:21
Фото: задержание полицейских (twitter cnnbrk)
Фото: задержание полицейских (twitter cnnbrk)

Задержаны 28 местных полицейских

В городе Окампо (Мексика) проводят допрос всех полицейских по делу об убийстве кандидата в мэры. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис Генеральной прокуратуры штата Мичоакан.

"Всех полицейских мексиканского города (Окампо, - ред.) в штате Мичоакан допрашивают по делу об убийстве кандидата в мэры", - указано в сообщении.

В полиции штата сообщили, что в субботу в Окампо поехала группа для плановой беседы с 28 местными полицейскими, которая не касалась убийства Хуарез. Однако, когда группа подъехала в местное отделение, несколько сотрудников полиции начали стрелять в воздух и сопротивляться. В связи с этим пришлось задержать всех 28 местных полицейских.

В понедельник стало известно, что задержанные правоохранители сейчас находятся под следствием по делу об убийстве кандидата в мэры Фернандо Анхелес Хуарез.

Представитель партии "Демократическая революция" Фернандо Анхелес Хуарез был застрелен в минувший четверг.

Напомним, в Мексике в городе Саламанка (штат Гуанахуато) неизвестные застрелили шестерых сотрудников полиции.

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Теги публикации: полиция, Мексика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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