В мексиканском Окампо допрашивают всех полицейских по делу об убийстве кандидата в мэры

Задержаны 28 местных полицейских

В городе Окампо (Мексика) проводят допрос всех полицейских по делу об убийстве кандидата в мэры. Об этом сообщает CNN со ссылкой на офис Генеральной прокуратуры штата Мичоакан.

"Всех полицейских мексиканского города (Окампо, - ред.) в штате Мичоакан допрашивают по делу об убийстве кандидата в мэры", - указано в сообщении.

В полиции штата сообщили, что в субботу в Окампо поехала группа для плановой беседы с 28 местными полицейскими, которая не касалась убийства Хуарез. Однако, когда группа подъехала в местное отделение, несколько сотрудников полиции начали стрелять в воздух и сопротивляться. В связи с этим пришлось задержать всех 28 местных полицейских.

В понедельник стало известно, что задержанные правоохранители сейчас находятся под следствием по делу об убийстве кандидата в мэры Фернандо Анхелес Хуарез.

Представитель партии "Демократическая революция" Фернандо Анхелес Хуарез был застрелен в минувший четверг.

Напомним, в Мексике в городе Саламанка (штат Гуанахуато) неизвестные застрелили шестерых сотрудников полиции.