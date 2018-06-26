У мексиканському Окампо допитують усіх поліцейських у справі щодо вбивства кандидати у мери

Затримано 28 місцевих поліцейських

У місті Окампо (Мексика) проводять допит усіх поліцейських у справі щодо вбивства кандидати у мери. Про це повідомляє CNN, посилаючись на офіс Генеральної прокуратури штату Мічоакан.

"Усіх поліцейських мексиканського міста (Окампо, - ред.) у штаті Мічоакан допитують у справі щодо вбивства кандидати у мери", - вказано у повідомленні.

У поліції штату поінформували, що в суботу до Окампо поїхала група для планової бесіди з 28 місцевими поліцейськими, яка не стосувалася вбивства Хуареза. Однак, коли група під'їхала до місцевого відділення, декілька співробітників поліції почали стріляти у повітря та чинити опір. У зв'язку з цим довелося затримати всіх 28 місцевих поліцейських.

У понеділок стало відомо, що затримані правоохоронці нині перебувають під слідством у справі про вбивство кандидата у мери Фернандо Анхелеса Хуареза.

Представник партії "Демократична революція" Фернандо Анхелес Хуарез був застрелений минулого четверга.

Нагадаємо, у Мексиці в місті Саламанка (штат Гуанахуато) невідомі застрелили шістьох співробітників поліції.