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Мексика отказалась принимать самолет с депортированными из США, - Reuters

Мехико, Суббота 25 января 2025 16:06
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Мексика отказалась принимать самолет с депортированными из США, - Reuters Фото: Мексика не приняла самолет с депортированными мигрантам из США (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Мексика не захотела принимать самолет, который депортирует мигрантов из США. Страна отклонила просьбу администрации президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что военные самолеты США 24 января совершили два рейса в Гватемалу с около 80 мигрантами на каждом борту. Однако США не смогли реализовать план посадки транспортного самолета C-17 в Мексике. Страна отказалась давать разрешение на посадку самолета.

Мигрантов депортируют военными самолетами, потому что это часть плана действий Пентагона на объявленное Трампом чрезвычайное положение.

Министерство иностранных дел Мексики в свою очередь заявило, что страна имеет "прекрасные отношения" с США, и сотрудничает в вопросах иммиграции, а мексиканцев принимает "с распростертыми объятиями".

Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение вдоль общей границы с Мексикой, туда направили дополнительно более тысячи военных.

Депортация мигрантов из США

Напомним, что программа массовых депортаций была одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Накануне в Белом доме заявили, что США начали депортацию нелегалов.

Трамп также подписал указ, запрещающий выдавать документы об американском гражданстве детям, рожденным на территории США от родителей, которые либо незаконно находятся в США, либо в ситуациях, когда мать временно находится в США, например, по визе, а отец не является гражданином. Однако пока этот указ Трампа временно заблокировал суд.

Как сообщает издание The New York Times, в США приостановили ряд программ для приема иммигрантов. Это, в частности, касается и украинских беженцев.

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Соединенные Штаты Америки Мексика Беженцы Миграционный кризис
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