Мексика ратифицировала торговое соглашение с США и Канадой

Мексика ратифицировала новое торговое соглашение с Соединенными Штатами Америки и Канадой первой из трех стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В ходе голосования в Палате сенаторов в среду, 19 июня, договор, получивший название USMCA, одобрили 114 человек, четыре сенатора проголосовали против.

Отмечается, что новый договор во многом идентичен Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которое он должен заменить, но USMCA устанавливает новые правила для автомобильного сектора, что нацелено на увеличение зарплат мексиканских рабочих.

Мексиканский министр экономики Грасьела Маркес Колин отметила, что договор придаст уверенность инвесторам и стимулирует появление новых рабочих мест в стране

А сенатор от мексиканского штата Нижняя Калифорния Джина Крус заявила, что Мексика "посылает миру отчетливое сообщение" благодаря ратификации документа, что "торговые войны не работают".

Соглашение США, Мексики и Канады о свободной торговле было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года.

Напомним, 15 июня мексиканские власти опубликовали полный текст договора между Мехико и Вашингтоном, который регулирует вопросы миграции. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок благодаря соглашению, к которому пришли стороны в результате переговоров.