ua en ru
Пт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Мексика подала до суду на Google через перейменування Мексиканської затоки

Мексика, П'ятниця 09 травня 2025 21:45
UA EN RU
Мексика подала до суду на Google через перейменування Мексиканської затоки Фото: президент Мексики Клаудія Шейнбаум (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Влада Мексики подала судовий позов проти компанії Google у зв’язку зі зміною назви Мексиканської затоки на Американську у сервісі Google Maps для користувачів у США.

Про це заявила президент Мексики Клаудія Шейнбаум, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Позов уже подано", - повідомила Шейнбаум.

Водночас вона не уточнила, коли саме подали позов та який суд розглядатиме справу.

Перейменування Мексиканської затоки

Нагадаємо, майже одразу після тог як Дональд Трамп офіційно став президентом США, він перейменував Мексиканську затоку на Американську.

Пізніше Google заявила про те, що на території США Мексиканська затока відображатиметься як Американська.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум вважає неправильним рішення Google перейменувати Мексиканську затоку на Американську на Google Maps.

Шейнбаум представила лист, адресований Google, у якому її уряд стверджує, що США не можуть в односторонньому порядку змінювати назву Мексиканської затоки, яку вони ділять із Кубою та Мексикою.

У Мексиці стверджують, що США не можуть законно змінити назву затоки, оскільки, згідно з Конвенцією ООН з морського права, суверенна територія окремої країни простягається тільки до 12 морських миль (близько 22 кілометрів) від берегової лінії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Мексика Мексиканська затока
NEWS
РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну
РФ ударить у будь-який момент. США попередили про загрозу масованої атаки на Україну
DAILY
Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Юлія Свириденко: Фонд відбудови із США – це про комерцію, а не про політику