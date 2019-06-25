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Мексика перебросила тысячи военных на границу с США

Новости » Происшествия    25.06.2019 - 05:02
Мексика перебросила тысячи военных на границу с США
Иллюстративное фото (wikimedia/Phil Gingrey)

США договорились об усилении южной границы Мексики

На границе Мексики с США размещены около 15 тысяч мексиканских военнослужащих, которые должны сдерживать потоки нелегалов, а в случае необходимости и задерживать мигрантов из Центральной Америки, которые пытаются пробраться в США. Об этом сообщила в понедельник министр обороны Мексики Луис Сандоваль, пишет DW.

Как сообщалось, в начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов. Позднее Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, потому что достиг с Мексикой соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Трамп объяснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, которые направляются через Мексику до наших южных границ". По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, которые направляются через территорию Мексики в США. В течение июня Мехико и Вашингтон договорились, что Мексика в будущем будет принимать высылаемых из США граждан третьих стран, которые не получили в США статус искателя убежища. Также Мексика согласилась усилить свой южный рубеж воинами Национальной гвардии.

РБК-Украина писало, что Трамп отложил операцию по выдворению миллионов нелегальных мигрантов из страны.

Ранее в Мексике обнародовали текст договора с Соединенными Штатами, который регулирует вопросы миграции. В документе сказано, что Мексика и США в срочном порядке должны начать консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения, которое среди прочего касается распределения ответственности за рассмотрение претензий мигрантов на статус беженца.

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