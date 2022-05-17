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Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак

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Киев, Вторник 17 мая 2022 03:04
Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак Андрей Ермак (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Внедрение международно-правовых механизмов возмещения ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии России обсуждалось в ходе совещания под руководством руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

В частности, в ходе мероприятия обсудили предложенную концепцию заключения международного договора с государствами-партнерами о создании механизма возмещения ущерба, нанесенного Россией. Такой путь позволит приблизить решение вопроса ответственности РФ за агрессию на территории Украины и компенсировать ущерб.

Учитывая поведение России в части выполнения ею международных обязательств, отдельные страны уже решают вопрос ограничения суверенного иммунитета России, а задача украинской стороны – подтвердить причинно-следственную связь между действиями РФ и нанесенным ущербом.

"Это глобальная работа, которую будут осуществлять многие люди. Так что хотелось бы, чтобы Офис Президента обеспечил эффективную координацию этой работы", – подчеркнул Андрей Ермак.

Советник министра юстиции Ирина Мудра пояснила, что рассмотрение соответствующих дел в Европейском суде по правам человека может длиться несколько лет, выполнение решений такого суда не является автоматическим и может происходить только по согласию другой стороны. Достаточно проблематично и обращение в Международный суд ООН, поскольку он может установить ответственность России, но не компенсацию нанесенного ущерба.

По результатам координационного совещания было принято решение о создании на уровне Офиса Президента рабочей группы, в которую войдут представители правительства, международные юридические советники, дипломаты и эксперты. Андрей Ермак предложил как можно быстрее определиться с персональным составом этой координационной рабочей группы и начать работу.

Напомним, что страны G7 призвали Россию разблокировать порты Украины. Эти действия препятствуют украинскому производству и экспорту пищевых продуктов по всему миру. Об этом заявил Андрей Ермак.

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