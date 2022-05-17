ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Механізм відшкодування збитків, завданих Росією, вже виробляється, - Єрмак

Новость на русском →
Київ, Вівторок 17 травня 2022 03:04
Механізм відшкодування збитків, завданих Росією, вже виробляється, - Єрмак Андрій Єрмак (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, заподіяної Україні внаслідок збройної агресії Росії обговорювалося в ході наради під керівництвом керівника офісу президента України Андрія Єрмака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Зокрема, в ході заходу обговорили запропоновану концепцію укладення міжнародного договору з державами-партнерами про створення механізму відшкодування збитків, завданих Росією. Такий шлях дозволить наблизити розв'язання питання відповідальності РФ за агресію на території України та компенсувати збитки.

Враховуючи поведінку Росії в частині виконання нею міжнародних зобов'язань, окремі країни вже вирішують питання обмеження суверенного імунітету Росії, а завдання української сторони – підтвердити причинно-наслідковий зв'язок між діями РФ і нанесеним збитком.

"Це глобальна робота, яку здійснюватимуть багато людей. Так що хотілося б, щоб Офіс Президента забезпечив ефективну координацію цієї роботи", – підкреслив Андрій Єрмак.

Радник міністра юстиції Ірина Мудра пояснила, що розгляд відповідних справ у Європейському суді з прав людини може тривати кілька років, виконання рішень такого суду не є автоматичним і може відбуватися тільки за згодою іншої сторони. Досить проблематично і звернення до Міжнародного суду ООН, оскільки він може встановити відповідальність Росії, але не компенсацію завданих збитків.

За результатами координаційної наради було прийнято рішення про створення на рівні офісу Президента робочої групи, до якої увійдуть представники уряду, міжнародні юридичні радники, дипломати та експерти. Андрій Єрмак запропонував якнайшвидше визначитися з персональним складом цієї координаційної робочої групи та розпочати роботу.

Нагадаємо, що країни G7 закликали Росію розблокувати порти України. Ці дії перешкоджають українському виробництву та експорту харчових продуктів по всьому світу. Про це заявив Андрій Єрмак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну