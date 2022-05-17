Механізм відшкодування збитків, завданих Росією, вже виробляється, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

Зокрема, в ході заходу обговорили запропоновану концепцію укладення міжнародного договору з державами-партнерами про створення механізму відшкодування збитків, завданих Росією. Такий шлях дозволить наблизити розв'язання питання відповідальності РФ за агресію на території України та компенсувати збитки.

Враховуючи поведінку Росії в частині виконання нею міжнародних зобов'язань, окремі країни вже вирішують питання обмеження суверенного імунітету Росії, а завдання української сторони – підтвердити причинно-наслідковий зв'язок між діями РФ і нанесеним збитком.

"Це глобальна робота, яку здійснюватимуть багато людей. Так що хотілося б, щоб Офіс Президента забезпечив ефективну координацію цієї роботи", – підкреслив Андрій Єрмак.

Радник міністра юстиції Ірина Мудра пояснила, що розгляд відповідних справ у Європейському суді з прав людини може тривати кілька років, виконання рішень такого суду не є автоматичним і може відбуватися тільки за згодою іншої сторони. Досить проблематично і звернення до Міжнародного суду ООН, оскільки він може встановити відповідальність Росії, але не компенсацію завданих збитків.

За результатами координаційної наради було прийнято рішення про створення на рівні офісу Президента робочої групи, до якої увійдуть представники уряду, міжнародні юридичні радники, дипломати та експерти. Андрій Єрмак запропонував якнайшвидше визначитися з персональним складом цієї координаційної робочої групи та розпочати роботу.