Механизм распределения эконалога нужно менять, - ассоциация экологов Украины

Действующая система распределения экологического налога в Украине неэффективна и требует изменений. Об этом рассказала президент Профессиональной ассоциации экологов Украины и шеф-редактор "Еcobusiness. Экология предприятия" Людмила Цыганок в ходе IV Всеукраинского Еcoforum-2019, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Обозреватель".

По словам эксперта, эконалог в Украине растет, и бизнес относится к этому с пониманием, однако в течение последних несколько лет этот налог превратился в совершенно стандартный фискальный инструмент.

"Что это означает? Абсолютно все средства, которые предприятия платят за пользование недрами и разнообразными природными ресурсами, они не идут на их обновление, ведь деньги принимает общий бюджет, и неизвестно куда они потом используются", - заявила эксперт.

По ее словам, лишь небольшая часть средств, которую госбюджет получает от эконалога, использована на природоохранные мероприятия.

"А это значит, что экологический налог теряет свое целевое назначение, ведь средства, которые платит каждое предприятие, должны восстанавливать окружающую среду и компенсировать то вредное влияние, которое осуществляют предприятия. Но сейчас этот инструмент абсолютно не выполняет свою роль", - пояснила Цыганок.

Как отмечается, в настоящее время Профессиональная ассоциация экологов поднимает вопрос на самом высоком уровне, чтобы изменить механизм распределения экологического налога в Украине.

"Уже есть четыре законопроекта, все они лежат в Верховной раде, а бизнес продолжает поднимать этот вопрос. Потому что, пока мы не объединим усилия, и не поднимем на достаточный уровень сознание всего общества, мы не сможем этот вопрос сдвинуть с мертвой точки", - сказала эколог.

"Профессиональное сообщество склоняется к тому, чтобы хотя бы часть средств, которые компенсируются экологическим налогом, возвращались на природоохранные мероприятия, ведь только тогда мы сможем понимать, что "зеленые" средства выполняют свою роль, а не являются только фискальным инструментом", - добавила она.

Как отмечается, экологический налог, который платят предприятия для поддержки экологии зачастую "размывается" и используется не по назначению.