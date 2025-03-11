Механізм пільгового постачання газу потребує перегляду, - радник премʼєра

"Нафтогазу" буде важко самостійно закачати весь необхідний обсяг для того, аби країна зиму пройшла спокійно. Тож необхідно, щоб підставили плече приватні трейдери. Цілком очевидно, що для цього необхідна економічна доцільність таких операцій", - сказав він.

Бойко зазначив, що ціна реалізації газу має формуватися на основі ринкових механізмів, а внутрішнє ціноутворення має бути максимально ринковим.

Він додав, що також потрібно проаналізувати діючий механізм пільгового постачання газу.

"Гарантовано з фіксованими цінами на газ мають залишитись лише побутові споживачі і виробники тепла (через законодавчий мораторій на підвищення тарифів на тепло). По решті категорій споживачів, які сьогодні мають фіксовані пільгові ціни, треба рахувати, чи вистачить внутрішнього ресурсу газу для цієї мети", - наголосив Бойко.

Нагадаємо, аналітик газового ринку ExPro Consulting Михайло Свищо заявив, що опалювальний сезон 2025 – 2026 років ризикує стати серйозним викликом для енергетичної системи через регуляторні перешкоди та подорожчання газу в Європі.

Він нагадав, що газовидобувна інфраструктура України пошкоджена російськими ударами, і їй доведеться імпортувати більше газу, ніж прогнозувалося раніше.