Механизм льготных поставок газа требует пересмотра, - советник премьера

"Нафтогазу" будет трудно самостоятельно закачать весь необходимый объем для того, чтобы страна зиму прошла спокойно. Поэтому необходимо, чтобы подставили плечо частные трейдеры. Вполне очевидно, что для этого необходима экономическая целесообразность таких операций", - сказал он.

Бойко отметил, что цена реализации газа должна формироваться на основе рыночных механизмов, а внутреннее ценообразование должно быть максимально рыночным.

Он добавил, что также нужно проанализировать действующий механизм льготных поставок газа.

"Гарантированно с фиксированными ценами на газ должны остаться только бытовые потребители и производители тепла (из-за законодательного моратория на повышение тарифов на тепло). По остальным категориям потребителей, которые сегодня имеют фиксированные льготные цены, надо считать, хватит ли внутреннего ресурса газа для этой цели", - подчеркнул Бойко.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что отопительный сезон 2025 - 2026 годов рискует стать серьезным вызовом для энергетической системы из-за регуляторных препятствий и подорожания газа в Европе.

Он напомнил, что газодобывающая инфраструктура Украины повреждена российскими ударами, и ей придется импортировать больше газа, чем прогнозировалось ранее.