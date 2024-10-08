Механізм гарантій походження електроенергії потребує податкових стимулів, - Гарпок

Державне підприємство "Гарантований покупець" прогнозує низький попит на купівлю гарантій походження на електроенергію з відновлюваних джерел через відсутність економічних стимулів для бізнесу і тому пропонує впровадити податкові стимулювання для вирішення цієї проблеми.

Про це заявив директор держпідприємства Артем Некрасов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Проблематика ринку гарантій походження полягає в тому, що, коли вони почнуть продаватись, є низька зацікавленість потенційних покупців і обмежений ринок… Також відсутність стимулювання попиту на гарантії походження з урахуванням їх екологічної цінності. В Україні таких стимулів, на жаль, немає", - сказав Некрасов.

При цьому він навів приклад країн ЄС, де якраз зменшення податкового навантаження чи навпаки його збільшення використовують, щоб підприємства купували більше чистої енергії і, таким чином, підтримували будівництво зеленої генерації.

Некрасов зазначає, що наразі в Україні підприємства купують електроенергію, як вироблену з чистих джерел, так і з викопного палива, за однією ціною, що ніяк не стимулює їх купувати все ж чисту енергію за гарантіями походження.

"У нас є великий внутрішній ринок, який би був готовий забрати до 90% цього товару (зеленої енергії за гарантіями походження – ред.). Але в нього немає стимулу їх купувати", - сказав директор Гарпоку.

Він вважає, що держава має простимулювати ринок в питанні купівлі гарантій походження, щоб підприємства, які роблять шкідливі викиди в атмосферу, були зацікавлені саме в купівлі зеленої електроенергії. А це дасть стимули будувати десятки і сотні нових електростанцій.

"Варто опрацювати питання внесення змін в законодавство для того, щоб обсяг нарахованих зобов’язань за екоподатком можна було зменшувати для підприємств, які купують зелену електроенергію і підтверджують її гарантіями походження", - підкреслив Некрасов.



Як повідомлялося, на початку жовтня НКРЕКП видала перші гарантії походження енергії, виробленої з відновлювальних джерел на загальний обсяг 96 441 МВт-год для компанії "Укргідроенерго".