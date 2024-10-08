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Механизм гарантий происхождения электроэнергии нуждается в налоговых стимулах, - Гарпок

Вторник 08 октября 2024 10:35
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Механизм гарантий происхождения электроэнергии нуждается в налоговых стимулах, - Гарпок Фото: механизм гарантий происхождения электроэнергии нуждается в налоговых стимулах (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" прогнозирует низкий спрос на покупку гарантий происхождения на электроэнергию из возобновляемых источников из-за отсутствия экономических стимулов для бизнеса и предлагает ввести налоговые стимулирования для решения этой проблемы.

Об этом заявил директор госпредприятия Артем Некрасов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Проблематика рынка гарантий происхождения состоит в том, что, когда они начнут продаваться, есть низкая заинтересованность потенциальных покупателей и ограниченный рынок… Также отсутствие стимулирования спроса на гарантии происхождения с учетом их экологической ценности. В Украине таких стимулов, к сожалению, нет", - сказал Некрасов.

При этом он привел пример стран ЕС, где как раз уменьшение налоговой нагрузки или наоборот ее увеличение используют, чтобы предприятия покупали больше чистой энергии и, таким образом, поддерживали строительство зеленого поколения.

Некрасов отмечает, что сейчас в Украине предприятия покупают электроэнергию, как производимую из чистых источников, так и из ископаемого топлива, по одной цене, что никак не стимулирует их покупать все же чистую энергию по гарантиям происхождения.

"У нас есть большой внутренний рынок, который был бы готов забрать до 90% этого товара (зеленой энергии по гарантиям происхождения – ред.). Но у него нет стимула их покупать", - сказал директор Гарпоку.

Он считает, что государство должно простимулировать рынок в вопросе покупки гарантий происхождения, чтобы предприятия, производящие вредные выбросы в атмосферу, были заинтересованы именно в покупке зеленой электроэнергии. А это даст стимулы строить десятки и сотни новых электростанций.

"Следует проработать вопрос внесения изменений в законодательство для того, чтобы объем начисленных обязательств по эконалогу можно было уменьшать для предприятий, покупающих зеленую электроэнергию и подтверждающих ее гарантиями происхождения", - подчеркнул Некрасов.

Как сообщалось, в начале октября НКРЭКУ выдала первые гарантии происхождения энергии, производимой из возобновляемых источников на общий объем 96 441 МВт-час для компании "Укргидроэнерго".

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