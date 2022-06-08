"Мегабанк" начали выводить с рынка: сколько получат вкладчики

Процедура вывода банка с рынка

Фонд объявил о поиске инвесторов, которые смогут взять на себя обязательства банка и профессионально управлять его активами.

Инвесторам предлагаются следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией.

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору.

Обязательным условием, которое выдвигается к потенциальному инвестору, является передача ему всех обязательств по вкладам, на которые распространяются гарантии Фонда.

Выплаты вкладчикам

Вкладчики "Мегабанка" банка подпадают под действие закона об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц, то есть Фонд вернет им средства в размере 100% вклада, включая проценты.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ.

"Понимая ситуацию, в которой оказались вкладчики банка, а это, преимущественно, жители города-героя Харькова, Фонд прилагает максимальные усилия, чтобы начать осуществление гарантированных выплат как можно скорее, даже раньше установленного законом срока", - отметила глава ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Объявление о начале выплат будет размещено на официальном сайте Фонда. Сумма средств, которая может быть возмещена Фондом вкладчикам АО "Мегабанк" (в том числе ФОПы), составляет 4,1 млрд грн гарантированную сумму можно получить в любом банке-агенте Фонда.

Кроме того, вкладчики банка смогут получить гарантированное возмещение дистанционно, не посещая отделения банков-агентов. На сегодня такую возможность предоставляют 4 банка - ПАО КБ "Приватбанк", АБ "Укргазбанк", АБ "Пивденный" и АО "ПУМБ".