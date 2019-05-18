Меджлис призвал ООН признать геноцидом депортацию крымских татар

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко официально направил генсеку ООН и государствам-членам заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом о признании геноцидом депортацию 1944-го года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

"Постпред Владимир Ельченко передал Генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", - сказано в заявлении.

Сообщается, что обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Ранее РБК-Украина сообщало, что МИД призывает признать геноцидом депортацию крымских татар. В ведомстве напомнили, что насильственное выселение крымских татар с территории их исторического проживания, умышленное создание в местах спецпоселение жизненных условий, которые привели к массовым смертей крымских татар, особенно детей и женщин; ограничение элементарных средств к существованию международного права имеют признаки геноцида.