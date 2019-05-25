Меджлис готов предоставить Зеленскому информацию о политзаключенных

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что готов предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию о политзаключенных, которая может помочь их освободить. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам Чубарова, Меджлис готов предоставить, при необходимости, информацию, которая может помочь освободить украинских граждан, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированного Крыма.

"Мы готовы максимально поделиться своими представлениями, что до этого было сделано, что делается, и самое главное - что необходимо сделать. Будет такое пожелание со стороны президента - мы это сделаем. Пока таких сигналов о том, что сядем и поговорим по Крыму, такого не было", - рассказал он.

Глава Меджлиса отметил, что президент Зеленский не сможет все время обходить вопрос Крыма и крымских татар.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский консул получил отказ во встречи с Владимиром Балухом, которого незаконно удерживают в Российской Федерации. Украинское посольство направило ноту Министерству иностранных дел России.

Ранее, украинский политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку. Правозащитник назвала голодовку Клиха мольбой о помощи, адресованной новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.