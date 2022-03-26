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Медведев: угроза ядерной войны есть всегда, нужна ответственная политика

Фото: замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (wikimedia.org)
Автор: Юлия Бойко

Заместитель главы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что угрозы ядерной войны в мире есть всегда. Поэтому ведущие страны должны проводить ответственную политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для "РИА Новости".

"Никто не хочет никакой войны, тем более ядерная война - это угроза существования человеческой цивилизации… Очевидно, что угроза существует всегда, я прекрасно осознаю ее масштабы. Всем известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и США", - отметил он.

По его словам, об этом нужно думать всегда и проводить ответственную политику.

Напомним, ранее Медведев перечислил основания, при которых Россия может применить ядерное оружие. Но подчеркнул, что Москва предпочитает дипломатические переговоры.

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