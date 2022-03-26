Медведєв: загроза ядерної війни є завжди, треба відповідальна політика

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв вважає, що загрози ядерної війни в світі є завжди. Тому провідні країни мають проводити відповідальну політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "РИА Новости" .

"Ніхто не хоче ніякої війни, тим більше ядерна війна - це загроза існування людської цивілізації ... Очевидно, що загроза існує завжди, я прекрасно усвідомлюю її масштаби. Всім відомо, що цілями ядерних засобів ураження країн НАТО є об'єкти на території нашої країни, а наші боєголовки наведені на цілі, які розташовані в Європі і США", - зазначив він.

За його словами, про це треба думати завжди і проводити відповідальну політику.