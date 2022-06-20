Медведев о продлении договора по ядерной безопасности с США: "пусть приползут и попросят"

"Как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим", - заявил он.

По словам Медведева, на данный момент у РФ нет никаких отношений с США.

"Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России", - добавил он.

По мнению Медведева, возобновление каких-либо отношений между Кремлем и Белым домом возможно если те "сами прибегут или приползут и попросят об этом".

"И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам - сплошные мерзости, а мы им - нате, пожалте, ядерную сделку", - резюмировал он.

Напомним, этот договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым (на то время) и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истекший в декабре 2009 года, и договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет.

27 января 2021 года в РФ ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении СНВ до 5 февраля 2026 года. 29 января президент РФ Путин подписал закон о продлении СНВ, а 3 февраля соглашение вступило в силу.