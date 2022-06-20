UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Медведев о продлении договора по ядерной безопасности с США: "пусть приползут и попросят"

Фото: Дмитрий Медведев (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле заявили, что не рассматривают возможность продления договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (ДСНВ). На данный момент между РФ и США нет никаких отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим", - заявил он.

По словам Медведева, на данный момент у РФ нет никаких отношений с США.

"Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России", - добавил он.

По мнению Медведева, возобновление каких-либо отношений между Кремлем и Белым домом возможно если те "сами прибегут или приползут и попросят об этом".

"И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам - сплошные мерзости, а мы им - нате, пожалте, ядерную сделку", - резюмировал он.

Напомним, этот договор был подписан президентами Дмитрием Медведевым (на то время) и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года, сменив договор СНВ-I, истекший в декабре 2009 года, и договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов от 24 мая 2002 года. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет.

27 января 2021 года в РФ ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении СНВ до 5 февраля 2026 года. 29 января президент РФ Путин подписал закон о продлении СНВ, а 3 февраля соглашение вступило в силу.

Как сообщалось, буквально недавно посол России в США Анатолий Антонов предложил Вашингтону приступить к переговорам по разработке договора, который придет на смену СНВ-3. Госдеп ранее говорил о заинтересованности в продлении договора после 2026 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Медведев