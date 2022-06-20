Медведєв про продовження договору з ядерної безпеки зі США: "нехай приповзуть і попросять"

"Як людина, яка мала пряме відношення до СНО-3 і підписала його в 2010 році, вважаю час для нових переговорів найбільш невідповідним", - заявив він.

За словами Медведєва, на даний момент у РФ немає жодних стосунків із США.

"Вони в точці нуля по Кельвіну. І розморожувати їх сьогодні не треба. І переговори з ними поки що вести не треба. Це шкідливо для Росії", - додав він.

На думку Медведєва, відновлення будь-яких відносин між Кремлем і Білим домом можливе, якщо ті "самі прийдуть або приповзуть і попросять про це".

"І цінують це як особливу милість. А інакше це виглядає так: вони нам - суцільні гидоти, а ми їм - нате, пожалуйте, ядерну угоду", - резюмував він.

Нагадаємо, цей договір був підписаний президентами Дмитром Медведєвим (на той час) та Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі та набув чинності 5 лютого 2011 року, змінивши договір СНО-I, що минув у грудні 2009 року, та договір про скорочення стратегічних наступальних потенціалів від 24 травня 2002 року. Договір був розрахований на 10 років із можливістю продовження за взаємною домовленістю сторін на 5 років.

27 січня 2021 року в РФ ратифікували угоду між Росією та США про продовження СНО до 5 лютого 2026 року. 29 січня президент РФ Путін підписав закон про продовження СНО, а 3 лютого угода набула чинності.