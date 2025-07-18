Медведєв після санкцій ЄС істерить про посилення ударів по Києву: в РНБО відповіли

Новий пакет санкцій ЄС

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 липня, Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Його довгий час не могли узгодити через позицію Словаччини. У Братиславі вимагали гарантій на тлі планів блоку повністю відмовитися від російських енергоносіїв до 2028 року.

Санкційний пакет, зокрема, передбачає нову граничну ціну на російську нафту. Якщо раніше вона була на рівні 60 доларів за барель, то тепер така "цінова стеля" становить близько 46 доларів за барель.

Детальніше про нові санкції - в матеріалі РБК-Україна.

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