Медведєв: стосунки РФ і ЄС залежать від України

Фото: Дмитро Медведєв

Медведєв заговорив про зняття санкцій

Голова уряду РФ Дмитро Медведєв заявив, що контакти Росії та Євросоюзом можуть покращитися, якщо військовий конфлікт в Україні буде вирішений. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Фінляндії Антті Рінне, передають російські ЗМІ.

Медведєв заявив, що збройний конфлікт в Україні нібито "внутрішній", а ЄС своїми санкціями поставив це в залежність

"Якщо вдасться просунутися вперед, насамперед, самій Україні у врегулюванні її внутрішнього конфлікту, можливо, наші відносини з ЄС, який поставив це в залежність, стануть кращими. Якщо не вдасться просунутися вперед, значить, ці санкції збережуться надовго, наші контрсанкції збережуться так само надовго", - сказав він.

При цьому російський прем'єр заявив, що "при цих умовах можна жити й розвиватися".

"Безперечно, зараз двосторонні відносини з окремими державами Євросоюзу набагато важливіше, ніж відносини з ЄС загалом", - сказав Медведєв.

Нагадаємо, в лютому-березні 2018 року, в розпал політичної кризи в Україні, армія Росії вдерлася на територію Криму і згодом анексувала півострів. А у квітні 2014 підтримала бойовиків терористичних організацій "ЛДНР" на Донбасі, допомагаючи їм зі зброєю та іншими засобами для ведення війни проти України. Крім того, на Донбасі неодноразово були помічені війська регулярної армії РФ.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Фінляндії сказав схожі слова. Також він додав, що нормалізації двосторонніх відносин належить "ще довгий шлях".

Раніше голова відділу відносин з країнами "Східного партнерства" зовнішньополітичної служби ЄС Річард Тіббельс заявив, що Брюссель від президента Росії Володимира Путіна очікує значних кроків для просування мінського процесу. Відповідну заяву він зробив на тлі підготовки саміту "нормандської четвірки".