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Медведєв назвав резолюцію ООН "спробою англосаксів викрасти активи Росії"

Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Москві заявляють про "спроби англосаксів викрасти російські активи" на тлі резолюції ООН про відшкодування збитків Україні, викликану агресією РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в Telegram.

"Англосакси явно намагаються наскрести юридичну основу для крадіжки незаконно заарештованих російських активів", - написав він, коментуючи резолюцію ООН.

Також Медведєв додав, що ООН нібито необхідно "ухвалити таку ж рекомендацію щодо повного відшкодування збитків США Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим країнам".

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, Генасамблея ООН підтримала проект резолюції, яким пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок агресії Росії.

Проти ухвалення резолюції проголосували 12 країн, серед яких Росія, Білорусь, Китай та КНДР.

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