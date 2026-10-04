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Медведєв натякнув, що Вірменія може стати "новою Україною" через курс на ЄС

14:58 04.10.2026 Нд
2 хв
aimg Марія Науменко
Фото: заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв (Getty Images)

На тлі зближення Вірменії із Заходом у Росії заговорили про можливі наслідки такого курсу та провели паралелі з українським сценарієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в інтерв'ю Державному телерадіо Ірану, яку цитує ТАСС.

За словами російського посадовця, нинішнє керівництво Вірменії свідомо обрало інший напрямок розвитку країни. Медведєв заявив, що така політика, на його думку, може мати негативні наслідки для республіки.

"Нинішнє вірменське керівництво вважає за доцільне змінити вектор свого розвитку. Я впевнений, що це теж ні до чого доброго не приведе", - сказав він.

Водночас Медведєв окремо згадав Україну, назвавши її прикладом сценарію, якого, на його думку, Вірменії варто уникати.

"Найстрашніше, що може статися з Вірменією, - це її перетворення на нову Україну", - заявив заступник голови Ради безпеки РФ.

Нагадуємо, у вересні російський диктатор Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян публічно посперечалися через зовнішньополітичний курс Єревана.

Путін закликав Єреван визначитися між ЄС та ЄАЕС і попередив про можливі наслідки для членства в союзі. Пашинян заявив, що закон про початок процесу вступу до ЄС не порушує зобов'язань Вірменії перед Росією та ЄАЕС.

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Російська ФедераціяВірменіяДмитро МедведєвЄвросоюз