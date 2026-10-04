Медведєв натякнув, що Вірменія може стати "новою Україною" через курс на ЄС

За словами російського посадовця, нинішнє керівництво Вірменії свідомо обрало інший напрямок розвитку країни. Медведєв заявив, що така політика, на його думку, може мати негативні наслідки для республіки.

"Нинішнє вірменське керівництво вважає за доцільне змінити вектор свого розвитку. Я впевнений, що це теж ні до чого доброго не приведе", - сказав він.

Водночас Медведєв окремо згадав Україну, назвавши її прикладом сценарію, якого, на його думку, Вірменії варто уникати.

"Найстрашніше, що може статися з Вірменією, - це її перетворення на нову Україну", - заявив заступник голови Ради безпеки РФ.