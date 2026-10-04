Медведев намекнул, что Армения может стать "новой Украиной" из-за курса на ЕС

По словам российского чиновника, нынешнее руководство Армении сознательно избрало другое направление развития страны. Медведев заявил, что такая политика, по его мнению, может иметь отрицательные последствия для республики.

"Нынешнее армянское руководство считает целесообразным изменить вектор своего развития. Я уверен, что это тоже ни к чему хорошему не приведет", - сказал он.

В то же время Медведев отдельно упомянул Украину, назвав ее примером сценария, которого, по его мнению, Армении следует избегать.

"Самое страшное, что может произойти с Арменией, – это ее превращение в новую Украину", – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ.