UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Медведев, Мишустин и весь Совбез России: против кого еще ввели санкции США

Фото: замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина и замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. А также в отношении других членов российского Совбеза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Сообщается, что санкции введены против членов Совета безопасности России, включая бывшего Медведева и Мишустина.

"Эти лица обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны (президента России, - ред.) Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", - добавили в Белом доме.

Отметим, постоянный состав Совета безопасности России выглядит следующим образом:

  • Владимир Путин - президент России
  • Александр Бортников - директор ФСБ
  • Антон Вайно - руководитель Администрации президента
  • Вячеслав Володин - глава Госдумы
  • Сергей Иванов - специальный представитель Путина
  • Владимир Колокольцев - министр внутренних дел
  • Сергей Лавров - министр иностранных дел
  • Валентина Матвиенко - председатель Совета Федерации
  • Дмитрий Медведев - замглавы Совбеза
  • Михаил Мишустин - премьер-министр
  • Сергей Нарышкин - директор СВР
  • Николай Патуршев - секретарь Собеза
  • Сергей Шойгу - министр обороны

Напомним, санкции против Путина ввели еще 26 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВойна России против Украины