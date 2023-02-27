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Медведєв лякає знищити "світ без Росії". В ОП йому відповіли

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник керівника Радбезу РФ Дмитро Медведєву пригрозив знищенням людства у разі загрози існуванню Росії. На Банковій вже відповіли на його істерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Коли РФ укотре каже про ядерний конфлікт, бо "світ без РФ" їй не потрібен, постають два питання. Перше: а навіщо напали на іншу країну? І друге: пропонуєте світу дати вам право безкарно різати громадян іншої країни, а якщо вас добре б’ють, то одразу верещати "Не чіпайте нас!?" - написав Подоляк.

Про що заявив Медведєв

У статті, опублікованій у газеті "Известия", заступник керівника Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив ядерним ударом, якщо Росія зазнає невдачі в нинішній війні. Він вважає, що з Росією "як із розпадом СРСР не вийде".

"Якщо серйозно постане питання про існування Росії, то його буде вирішено не на українському фронті, а разом з питанням подальшого існування всієї людської цивілізації", - заявив Медведєв.

Також блазень Путіна обурився постачаннями озброєнь Україні. На його думку, вони "ведуть до Апокаліпсису".

Нагадаємо, нещодавно Медведєву примарилися загрози для Росії аж "до кордонів Польщі", тож він заявив про бажання їх "відсунути".

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