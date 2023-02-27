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Медведев пугает уничтожить "мир без России". В ОП ему ответили

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведеву пригрозил уничтожением человечества в случае угрозы существованию России. На Банковой уже ответили на его истерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Когда РФ в очередной раз говорит о ядерном конфликте, потому что "мир без РФ" ей не нужен, возникают два вопроса. Первый: а зачем напали на другую страну? И второй: предлагаете миру дать вам право безнаказанно резать граждан другой страны, а если вас хорошо бьют, так сразу визжать "Не трогайте нас!?" - написал Подоляк.

О чем заявил Медведев

В статье, опубликованной в газете "Известия", заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерным ударом, если Россия потерпит неудачу в войне. Он считает, что с Россией "как с распадом СССР не получится".

"Если серьезно встанет вопрос о существовании России, то он будет решен не на украинском фронте, а вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации", - заявил Медведев.

Также прихвостень Путина возмутился поставками вооружений Украине. По его мнению, они "ведут к Апокалипсису".

Напомним, недавно Медведеву пригрозили угрозы для России вплоть "до границ Польши", поэтому он заявил о желании их "отодвинуть".

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