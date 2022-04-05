Медведев хочет стереть идентичность украинцев и создать Евразию от Лиссабона до Владивостока

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Медведева.

"Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, - это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует", - считает он.

Медведев заявил, что Путин поставил цель демилитаризации и денацификации Украины.

"Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев - важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока", - заявил бывший президент РФ.

Напомним, в российском прокремлевском издании "РИА Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". В статье обосновывается уничтожение украинцев, не согласных с оккупаций.