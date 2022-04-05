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Медведев хочет стереть идентичность украинцев и создать Евразию от Лиссабона до Владивостока

Новина українською →
Украина, Вторник 05 апреля 2022 11:05
Медведев хочет стереть идентичность украинцев и создать Евразию от Лиссабона до Владивостока Фото: бывший президент России Дмитрий Медведев (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Бывший президент России Дмитрий Медведев хочет стереть национальную идентичность украинцев. Дальнейшей целью является построить Евразию - от Лиссабона до Владивостока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Медведева.

"Глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, - это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует", - считает он.

Медведев заявил, что Путин поставил цель демилитаризации и денацификации Украины.

"Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев - важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию - от Лиссабона до Владивостока", - заявил бывший президент РФ.

Напомним, в российском прокремлевском издании "РИА Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". В статье обосновывается уничтожение украинцев, не согласных с оккупаций.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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