Медведєв хоче стерти ідентичність українців і створити Євразію від Лісабона до Владивостока

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Медведєва.

"Глибинне українство, підживлюване антиросійською отрутою і всепоглинаючою брехнею з приводу своєї ідентичності, - це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує", - вважає він.

Медведєв заявив, що Путін поставив мету демілітаризації і денацифікації України.

"Ці складні завдання не виконуються одномоментно. І вони будуть вирішуватися не тільки на полях битв. Змінити криваву і повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців-найважливіша мета. Мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців і можливості нарешті побудувати відкриту Євразію - від Лісабона до Владивостока", - заявив колишній президент РФ.

Нагадаємо, в російському прокремлівському виданні "РИА Новости" вийшла стаття "що Росія повинна зробити з Україною". У статті обґрунтовується знищення українців, не згодних з окупацій.