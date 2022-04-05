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Медведєв хоче стерти ідентичність українців і створити Євразію від Лісабона до Владивостока

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Україна, Вівторок 05 квітня 2022 11:05
Медведєв хоче стерти ідентичність українців і створити Євразію від Лісабона до Владивостока Фото: колишній президент Росії Дмитро Медведєв (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв хоче стерти національну ідентичність українців. Подальшою метою є побудувати Євразію - від Лісабона до Владивостока.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Медведєва.

"Глибинне українство, підживлюване антиросійською отрутою і всепоглинаючою брехнею з приводу своєї ідентичності, - це і є один великий фейк. Цього явища ніколи не було в історії. І зараз не існує", - вважає він.

Медведєв заявив, що Путін поставив мету демілітаризації і денацифікації України.

"Ці складні завдання не виконуються одномоментно. І вони будуть вирішуватися не тільки на полях битв. Змінити криваву і повну брехливих міфів свідомість частини нинішніх українців-найважливіша мета. Мета в ім'я спокою майбутніх поколінь самих українців і можливості нарешті побудувати відкриту Євразію - від Лісабона до Владивостока", - заявив колишній президент РФ.

Нагадаємо, в російському прокремлівському виданні "РИА Новости" вийшла стаття "що Росія повинна зробити з Україною". У статті обґрунтовується знищення українців, не згодних з окупацій.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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