ru ua
Вт, 05 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Медведев анонсировал массовую высылку иностранных дипломатов из России

Новина українською →
Москва, Вторник 05 апреля 2022 06:11
Медведев анонсировал массовую высылку иностранных дипломатов из России Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия пропорционально ответит на высылку своих дипломатов из ряда западных стран. Он также пообещал, что это разрушительно скажется на взаимоотношениях между государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegrаm Дмитрия Медведева.

В своем обращении Медведев намекнул на возможное закрытие всех диппредставительств западных стран в России: "Если так будет продолжаться, впору повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику".

Ранее мы сообщали, что Франция вышлет около 30 дипломатов. Высылаемые дипломаты занимались деятельностью, которая противоречит интересам безопасности Франции. Подобные заявления высказывали МИД Германии, Австрии.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Медведев
NEWS
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
41-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Мариуполя Вадим Бойченко: 40% домов невозможно восстановить, они разрушены в пепел