Медведев анонсировал массовую высылку иностранных дипломатов из России
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия пропорционально ответит на высылку своих дипломатов из ряда западных стран. Он также пообещал, что это разрушительно скажется на взаимоотношениях между государствами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegrаm Дмитрия Медведева.
В своем обращении Медведев намекнул на возможное закрытие всех диппредставительств западных стран в России: "Если так будет продолжаться, впору повесить амбарные замки на западные посольства. Всем дешевле будет. И тогда уж точно рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику".
Ранее мы сообщали, что Франция вышлет около 30 дипломатов. Высылаемые дипломаты занимались деятельностью, которая противоречит интересам безопасности Франции. Подобные заявления высказывали МИД Германии, Австрии.
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