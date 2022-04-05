Медведєв анонсував масову висилку іноземних дипломатів з Росії

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія пропорційно відповість на висилку своїх дипломатів з ряду західних країн. Він також пообіцяв, що це руйнівно позначиться на взаєминах між державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegrаm Дмитра Медведєва.

У своєму зверненні Медведєв натякнув на можливе закриття всіх диппредставництв західних країн в Росії: "якщо так буде продовжуватися, впору повісити амбарні замки на західні посольства. Всім дешевше буде. І тоді вже точно розглядати один одного не інакше як в збройову оптику".