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Медведєв анонсував масову висилку іноземних дипломатів з Росії

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Москва, Вівторок 05 квітня 2022 06:11
Медведєв анонсував масову висилку іноземних дипломатів з Росії Дмитро Медведєв (Фото: kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія пропорційно відповість на висилку своїх дипломатів з ряду західних країн. Він також пообіцяв, що це руйнівно позначиться на взаєминах між державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegrаm Дмитра Медведєва.

У своєму зверненні Медведєв натякнув на можливе закриття всіх диппредставництв західних країн в Росії: "якщо так буде продовжуватися, впору повісити амбарні замки на західні посольства. Всім дешевше буде. І тоді вже точно розглядати один одного не інакше як в збройову оптику".

Раніше ми повідомляли, що Франція вишле близько 30 дипломатів. Висилаються дипломати займалися діяльністю, яка суперечить інтересам безпеки Франції. Подібні заяви висловлювали МЗС Німеччини, Австрії.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Дмитро Медведєв
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