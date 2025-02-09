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Медведенко зізнався, чому завершив кар'єру у 28 років

Київ, Неділя 09 лютого 2025 15:02
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Медведенко зізнався, чому завершив кар'єру у 28 років Фото: Станіслав Медведенко у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації українець Станіслав Медведенко зізнався, що змусило його припинити виступи у віці всього 28 років.

Про це найуспішніший в історії України баскетболіст розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Медведенко потрапив до НБА у 2000 році. 21-річний гравець уклав угоду з одним із найкращих клубів ліги - "Лос-Анджелес Лейкерс".

За шість сезонів у складі "озерних" він двічі ставав чемпіоном НБА (2001, 2002 роки) і ще раз грав у фінальній серії (2004). У 2006-му змінив команду, перейшовши в "Атланту Хоукс". Але після одного сезону в складі "яструбів" несподівано оголосив про завершення кар'єри.

"Завадили травми. На шостий рік у НБА мені зробили операцію на спині. Ще рік помучився в "Атланті", та й годі", - розкрив причини такого кроку баскетболіст.

Медведенко дебютував на професійному рівні 1996 року в складі київського "Денді-Баскета". В Україні також грав за столичні "Будівельник" і "Київ". Ще один сезон провів у чемпіонаті Литви, де виступав за "Аліту". Таким чином кар'єра гравця тривала всього 11 років.

Раніше Медведенко оцінив досягнення українського центрового Леня в НБА.

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