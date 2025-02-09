Медведенко признался, почему завершил карьеру в 28 лет

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации украинец Станислав Медведенко признался, что заставило его прекратить выступления в возрасте всего 28 лет.

Об этом самый успешный в истории Украины баскетболист рассказал в интервью РБК-Украина .

Медведенко попал в НБА в 2000 году. 21-летний игрок заключил соглашение с одним из лучших клубов лиги - "Лос-Анджелес Лейкерс".

За шесть сезонов в составе "озерных" он дважды становился чемпионом НБА (2001, 2002 годы) и еще раз играл в финальной серии (2004). В 2006-м сменил команду, перейдя в "Атланту Хоукс". Но после одного сезона в составе "ястребов" неожиданно объявил о завершении карьеры.

"Помешали травмы. На шестой год в НБА мне сделали операцию на спине. Еще год помучился в "Атланте", да и только", - раскрыл причины такого шага баскетболист.

Медведенко дебютировал на профессиональном уровне в 1996 году в составе киевского "Денди-Баскета". В Украине также играл за столичные "Будивельник" и "Киев". Еще один сезон провел в чемпионате Литвы, где выступал за "Алиту". Таким образом карьера игрока длилась всего 11 лет.