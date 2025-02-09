Лень міг стати зіркою НБА? Медведенко оцінив досягнення центрового збірної України

Український центровий Олексій Лень уже 13-й сезон виступає в НБА. Хоча він і не є основним гравцем своїх команд, однак його кар’єру можна назвати цілком успішною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав дворазовий чемпіон НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" Станіслав Медведенко.

За словами Медведенка, Лень уже досягнув значних висот у найсильнішій баскетбольній лізі світу.

"Скільки він у НБА? Більше десяти років! Хто може цим похвалитися?! Якщо ти понад п’ять років граєш у НБА, то в тебе вже успішна кар'єра, - наголосив легендарний екс-баскетболіст.

Медведенко зазначив, що Лень пройшов різні етапи розвитку.

"У деяких командах, наприклад, добре використовували його дальній кидок. Нині він дуже вдало грає, як другий центровий. Цілком виконує свій функціонал, за це його і цінують. Я думаю, у нього ще точно попереду один-два сезони в НБА, може, й більше", – вважає Медведенко.

На питання, чи міг Лень досягти ще більшого, колишній гравець "Лейкерс" і збірної України відповів, що це складне питання.

"Це довга історія. Я його бачив ще у Дніпрі, спілкувався з тренерами. Це дискусійне питання, але я не хочу до нього втягуватися. А якби він потрапив до європейської команди? А якби опинився в іншій системі? А якби в Меріленді йому давали більше грати обличчям до кільця? Багато деталей", – пояснив він.

Медведенко також підкреслив, що потрапити до НБА – вже величезне досягнення.

"Щоб потрапити до НБА, потрібно, щоб дуже багато зірок зійшлося. А в нього це вийшло. Повторюю, він має дуже сильну кар'єру в НБА", – підсумував він.