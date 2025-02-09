Медведенко про зірковий дует "Лейкерс": "Шак - прикольний, Кобі - соціопат"

За словами Медведенка, О'Ніл - не тільки домінантний центровий, а й людина з неймовірною харизмою, відкритий, веселий і "дуже багатогранний"..

"У нього це природно виходить. Щирість, невимушена радість, посмішка, телегенічність, з наших він цим нагадує Іссуфа Санона. Прикольний чувак. І при цьому він – величезна машина, монстр", – розповів Медведенко.

При цьому, за словами українського екс-баскетболіста, О'Ніл – "відкрита людина", і над усіма новачками в "Лейкерс" брав шефство. Станіслав не став виключенням.

"Допомагав навіть у побутових питаннях. Дуже командний, team made. З такою людиною та гравцем дуже легко будувати навколо нього команду", – підкреслив він.

Натомість Кобі Браянт був його повною протилежністю.

"Трудоголік, дуже багато працював. Якоюсь мірою навіть соціопат. Складалося враження, що в нього, крім баскетболу, більше нічого немає. На диво у нас із ним були теплі стосунки", – згадує Медведенко.

За словами українця, після завершення кар'єри Браянту було складно знайти себе.

"Він казав мені: "Чувак, я, коли закінчив із баскетболом, тупо не знав, куди себе подіти". Кобі мав улюблену кафешку на узбережжі, він іноді снідав там перед тренуваннями. Розповідав: "Чувак, я сиджу там, у мене порожня голова і я не знаю, що робити. Єдине, що мене витягує, це діти. Я приділяю їм дуже багато часу", - згадує Станіслав.

При цьому топ-зіркам НБА було не надто легко уживатися в одній команді.

"Перші мої два сезони все було добре. Шакіл був основною зіркою команди, але по мірі того, як Кобі виходив у прайм, баланс почав змінюватися. У Браянта з'явився досвід, він подорослішав, у нього з'явилася стабільна "трьоха". І тут двом самцям в одній клітці стало важче. А Шак – це его", – розповідає українець.

Шакіл постійно сперечався з Кобі, хто заслуговує називатися лідером команди, хто більше візьме кидків на себе.

"Я міг би стати триразовим чемпіоном НБА. Але протиріччя вийшли на свій пік під час мого четвертого сезону-2003/04. Ми дотягнули до фіналу, але у фіналі все пішло шкереберть. Хімії не вистачало, "Детройту" пощастило, ми самознищилися. Та програли серію 1:4", – говорить Станіслав.

Нагадаємо, що О'Ніл є однією з найвпізнаваніших фігур у світі спорту. Окрім “Лейкерс" виступав також за "Маямі Хіт", "Фінікс Санз", "Клівленд Кавальєрс" та "Бостон Селтікс". Після завершення баскетбольної кар'єри Шакіл успішно займається бізнесом, а також розкриває свої таланти у акторстві, музиці і на телебаченні.

"Чорна мамба", як називали Кобі Браянта за його агресивний стиль гри та безкомпромісність на майданчику, був 5-разовим чемпіоном НБА і 18-разовим учасником Матчу всіх зірок НБА. Його ігровий стиль вирізнявся винятковою атлетичністю і різноманітністю кидків, а за бажання досконалості та прагнення до перемоги Кобі часто порівнювали з Майклом Джорданом. На жаль, у 2020 році Браянт та його донька Джианні трагічно загинули в результаті катастрофи вертольота.

Разом О'Ніл і Браянт у складі “Лейкерс" виграли три чемпіонські титули НБА, створивши одну з найсильніших команд початку 00-х.