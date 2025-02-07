НБА: Леброн побив рекорд Джордана

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс став автором ще одного унікального досягнення в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN .

Джеймс перевершив віковий рекорд Майкла Джордана за надрезультативними матчами. У грі проти "Голден Стейт" (120:112) він вийшов у стартовій п'ятірці й провів на майданчику 38 хвилин. За цей час набрав 42 очки, додавши до них 17 підбирань, 8 асистів й одне перехоплення.

Таким чином Леброн став найстаршим гравцем (40 років 38 днів) і другим в історії НБА, який набрав понад 40 очок у віці 40 років. До цього унікальний рекорд утримував Майкл Джордан, який закинув 43 очки у грі проти "Нью-Джерсі" у 2003 році, через чотири дні після 40-річчя.

Цікаво, що Джеймс є й наймолодшим гравцем в історії НБА, який набрав 40 очок. Сталося це у березні 2004 року, коли він у складі "Клівленда" записав до свого активу 41 очко в протистоянні з "Нью-Джерсі". Юній зірці тоді було 19 років та 88 днів.

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець штату Огайо, грав за школу "Сент-Вінсент – Сент-Мері". На драфті НБА-2003 обраний "Клівлендом" під 1-м номером і за два десятиліття виступів набув статусу одного з найсильніших баскетболістів в історії.

Дебютував під егідою асоціації ще в сезоні-2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса переїхав перед сезоном-2018/19. Універсальний форвард виграв чемпіонські титули НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. Леброн у складі збірної США тріумфував на трьох Олімпійських іграх (2008, 2012, 2024). Ім'я Леброна Джеймса пов'язують з імовірною появою в НБА франшизи у Лас-Вегасі.