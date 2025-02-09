Медведенко розкрив свої доходи в НБА та згадав перші заробітки в Україні

Професіональну кар'єру Медведенко розпочав у 1996 році. Він став одним з найкращих на всеукраїнському турнірі школярів – Кубок Волкова. А згодом дебютував у Суперлізі в складі столичного "Денді-Баскета".

"Зарплата була 50 доларів на місяць. Я ще пацан був – 16 років. Також кільком перспективним хлопцям пропонували приїжджати поїсти безкоштовно у одному з кафе, але було дуже далеко. Разів п'ять я доїхав", – згадує баскетболіст.

А в 2000 році вже 21-річний центровий підписав перший контракт на два сезони з одним з найкращих клубів НБА – "Лос-Анджелес Лейкерс". У його складі Медведенко грав поруч з Шакілом О'Нілом, Кобі Браянтом та іншими зірками. Українець двічі ставав чемпіоном НБА і ще одного разу грав у фінальній серії.

"Я починав у "Лейкерс" із мінімальної зарплати, приблизно 350-400 тисяч доларів на рік. Нині "мінімалка" в НБА – 770 тисяч доларів, зарплати помітно зросли. Мій контракт постійно збільшувався, максимальна моя зарплата в Лос-Анджелесі була три мільйони", – розповів Медведенко.