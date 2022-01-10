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Медведчук останется под домашним арестом. Суд продлил меру пресечения

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Киев, Понедельник 10 января 2022 12:44
Медведчук останется под домашним арестом. Суд продлил меру пресечения Фото: Виктор Медведчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Печерский районный суд Киева в очередной раз продлил домашний арест народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку. С учетом сегодняшнего решения он будет находиться под этой мерой пресечения уже 10 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook его соратника Рената Кузьмина.

"Судья Печерского суда г. Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до 10 месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев", - сообщил Кузьмин.

Отметим, предельный срок домашнего ареста для Медведчука истек еще в ноябре 2021 года по так называемому "крымскому делу", в котором он проходит обвиняемым в государственной измене и покушении на разграбление недр на оккупированном полуострове.

Это дело касается разработки газового месторождения "Глубокое" на шельфе Черного моря. По версии следствия, Медведчук вступил в сговор с российскими чиновниками для добычи там полезных ископаемых.

Напомним, с октября 2021 года нардеп находится под круглосуточным арестом по делу о контрабанде угля с оккупированного Донбасса, в котором он также обвиняется в государственной измене.

По "угольному делу" уже разрешили задержать бывшего министра энергетики Владимира Демчишина, а пятого президента Петра Порошенко ждут в Госбюро расследований для участия в следственных действиях.

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Виктор Медведчук Домашний арест
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