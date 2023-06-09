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Медведчука виключили з Нацакадемії правових наук

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Київ, П'ятниця 09 червня 2023 14:27
Медведчука виключили з Нацакадемії правових наук Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колишнього нардепа, позбавленого українського громадянська, Віктора Медведчука виключили з Національної академії правових наук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову підкомітету ВРУ з питань вищої освіти Юлію Гришину у Telegram.

Національна академія правових наук сьогодні, 9 червня, провела засідання. Загальні збори академії ухвалили рішення про позбавлення статусу дійсного члена зрадника Віктора Медведчука.

Медведчука виключили з Нацакадемії правових наук

Фото: Медведчука виключили з Національної академії правових наук (t.me/Gryshyna_channel)

Варто зазначити, що Медведчук є доктором юридичних наук, професором, а також академіком Міжнародної Слов'янської академії і заслуженим артистом України.

Що відомо про Медведчука

Віктор Медведчук є кумом російського диктатора Володимира Путіна та засновником вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ. До початку повномасштабного вторгнення РФ його підозрювали у державній зраді.

До лютого 2022 року він перебував під домашнім арештом, але потім виявилося, що зрадник втік. СБУ затримала Медведчука у квітні минулого року, а у вересні його обміняли на захисників Маріуполя. Зокрема, на командирів "Азову", які захищали "Азовсталь".

Його дружина, Оксана Марченко, також втекла до Росії і зараз знаходиться там. Вона є фігуранткою декількох гучних справ, зокрема її підозрюють у фінансуванні російських силовиків. Також СБУ оголосила Марченко у розшук.

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